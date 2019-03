Beinhard kamp om svinepris

Danish Crown – Europas største svineslakteri – hever nå svinenoteringen for tredje uke på rad. Per 21. mars, er prisen oppe i 9,10 kroner per kilo for slaktesvin og 5,70 kroner per kilo for purkene.

Noteringen for slaktesvin beskrives som historisk. For bare tre uker siden, var den nede i 8,5 kroner per kilo.

Men Danish Crown, som omsatte for 62 milliarder danske kroner i 2017, ser flere faremomenter i deler av det europeiske svinemarkedet. Markedet koker, og den store etterspørselen fra Kina etter svinekjøtt vedvarer, men ikke alle europeiske land kommer godt ut av den situasjonen som nå råder.

– Det europeiske markedet for svinekjøtt slår i øyeblikket en kolbøtte av hittil uante dimensjoner. Eksporten til Kina setter fart, og samtidig er det ubalanse mellom slaktekapasiteten i både Tyskland og Spania, så markedet flytter sge nå markant, heter det i en uttalelse fra Danish Crown, skriver landbrugsavisen.dk.

Slakterigiganten merker seg at prisen på griser både i Tyskland og Spania er blitt drevet opp av et lavere utbud av griser til slaktning enn hva som skal til for å fylle slakteriene.

Annonse

– Noe tyder på at vi er gått inn i en periode hvor det kan utforme seg et utskillingsløp. For selv om det er fart på eksporten til Kina, melder eksempelvis flere tyske slakterier om vanskeligheter med å få tilstrekkelig høye priser for deres kjøtt, som gjør at man kan betale den pris bøndene krever for grisene, sier global salgsdirektør Lars Albertsen i Danish Crown Pork.