Attval av Peder Nernæs i Hordaland Bondelag

Då Hordaland Bondelag forstod at det ikkje var mogeleg å møtast fysisk, valde laget å gjennomføre årsmøtet på Skype. 53 deltakarar var med på møtet.

– Vi gjekk glipp av mellom anna Victor Norman og Natalia Golis som skulle ha innlegg på årsmøtet, men vi fekk gjennomført val og vedtatt dei sakene som stod på saklista, skriv fylkeslaget.

Eit av vedtaka på møtet, var at Hordaland Bondelag ønskjer å gå saman med Sogn og Fjordane Bondelag og skipe eitt felles fylkesbondelag med formell oppstart 1. januar 2021.

Ny i styret

Med i det nye fylkesstyret er Peder Nernæs, Knut Byrkjenes Hauso frå Ullensvang (nestleiar), Bodhild Fjelltveit frå Bergen, Lars Bø frå Voss og Kjersti Hjelmeland frå Kvinnherad. Hjelmeland er ny i styret.

1. vara er Hege Aase Tysnes, Bjørnafjorden, Olav Myhr, Alver og Jørund Kvestad, frå Ullensvang.

Lite lokallag til topps

På årsmøtet vart Huglo Bondelag kåra til Årets lokallag i Hordaland. Vinnarane i fylka går vidare til den nasjonale kåringa i Norges Bondelag. Eit av kriteria for kåringa er aktivitet og tilbod til medlemene.

– I år har fylkesstyret valt eit lokallag som ikkje er heilt i toppen når det gjeld tal arrangement og tilbod til medlemmene. Dei er valde til årets lokallag fordi dei held ein jamn og god aktivitet år etter år, sjølv om dei ikkje har så mange å fordele oppgåvene på. Til tross for at lokallaget berre har seks produksjonsmedlemer og 20 medlemer totalt, møter dei alltid på fylkesarrangement, og har møte og kurs for medlemene. Dei har også større arrangement, blant anna Skogens dag og Open Gard i samarbeid med nabolaga, mellom anna Stord Bondelag. Dei er og med i arbeidsgrupper, skriv Hordaland Bondelag.

Leiar i Huglo Bondelag er Erik Willgohs.

