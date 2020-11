Rovdata anslår populasjonen av kongeørn til 1027

– Vi anslår den norske kongeørnpopulasjonen til 1027 (914–1145) hekkende par i perioden 2015–2019. Dette er noe høyere enn estimatet på 963 hekkende par for perioden 2010–2014, men det ligger godt innenfor usikkerheten i estimatet til den forrige femårsperioden med 652–1139 hekkende par, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata, i en pressemelding.

Bestanden vurderes derfor som stabil og innenfor målet Stortinget fastsatte, 850–1200 hekkende par på landsbasis.

1382 territorier

Overvåkingen av kongeørn er i dag delt inn i to deler; en intensiv overvåking med årlig oppfølging av 12 faste kongeørnområder spredt utover landet, og en mindre regelmessig ekstensiv overvåking med kartlegging av territorier over hele landet.

Rovdata har gått gjennom data fra samtlige 1382 territorier som er lagt inn i databasen Rovbase, hvorav 1202 fra såkalte ekstensivområder og 180 fra intensivområder.

Annonse

– Av de ekstensivt overvåkede territoriene har 533 (44 prosent) blitt besøkt av feltpersonell en eller flere ganger i perioden 2015–2019. Av disse igjen var 398 okkupert av kongeørn minst ett av årene i femårsperioden. Til sammenligning var 178 av 180 av de intensivt overvåkende områdene okkupert en eller flere sesonger i samme periode, sier Jenny Mattisson, forsker i Rovdata.

Mange territorier ikke besøkt

For å ta høyde for at ikke-besøkte territorier kan ha hekkende par, og for at besøkte territorier uten aktivitet likevel kan være okkupert, har forskerne benyttet en modell som estimerer sannsynlighet for tilstedeværelse i et gitt territorium.

Siden mange av de kjente kongeørnterritoriene ikke er besøkt de siste fem årene, og ikke alle egnede områder er kartlagt, er det knyttet noe usikkerhet til både de fylkesvise og det nasjonale bestandstallet.

Les også: Kombinerer villsau med kajakk

– Graden av usikkerhet varierer mellom fylker, der noen fylker og områder har svært god og oppdatert kunnskap om kongeørnas status, mens det i andre fylker er mangelfull kunnskap og en del territorier som ikke er besøkt, forklarer Mattisson.

Neste fem årene

Rovdata anbefaler derfor at man de neste fem årene fokuserer på å besøke kjente territorier som ikke er kartlagt på lang tid, men også kartlegger områder egnet for kongeørn, men som ikke har kjent forekomst i dag.

Dette vil styrke overvåkningen og redusere usikkerheten i fremtidige estimater av antall hekkende kongeørn i Norge.