90 prosent nedgang i husdyrbranner på fem år

El-relaterte branner har vært en hovedutfordring i landbruket. Før satsingen med varmesøkende kamera startet, var det i gjennomsnitt 30 husdyrbranner i året.

I 2019 var det tre branner der dyreliv gikk tapt. Til sammen to kyr og to hester mistet livet i brannene, skriver Landbrukets brannvernkomité i en pressemelding.

– Antallet branner i driftsbygninger i landbruket har vært fallende over tid. Totalt var det 132 branner med skader over 100 000 kroner i 2019, med samlet utbetaling på 140 millioner kroner, herav tre branner med tap av dyreliv. Dette er det laveste som er registrert av Landbrukets brannvernkomité, sier styreleder Pål-Arne Oulie i Landbrukets brannvernkomité.

I 2014 var det 247 branner i driftsbygninger, med en samlet utbetaling på nesten 258 millioner kroner.

Over 20 000 med el-kontroll

Boligbranner i landbruket har vært økende over tid, men viste også en nedgang fra året før, til 179 branner og 258 millioner kroner i 2019.

– Bolighus i landbruket ble inkludert i el-kontroll med varmesøkende kamera fra slutten av 2017. Også her avdekkes nå mange brannfarlige el-feil, sier Oulie.

Over 20 000 bønder har til nå gjennomført el-kontroll med varmesøkende kamera.

– I snitt avdekkes én alvorlig brannfarlig el-feil på annethvert gårdsbruk som gjennomgår el-kontroll med varmesøkende kamera, forklarer Oulie.

«Varme arbeider» er også en brannårsak i landbruket. Bønder som bruker sveiseapparat og vinkelsliper har et krav om sertifikat. 5 700 bønder har til nå deltatt på kurs i «varme arbeider» i regi av Norsk Landbruksrådgiving, der brannsikkerhet og slukkeøvelse er en del av kurset.

Varsling til mobiltelefon

Alarmsender, altså varsling fra brannalarm til mobiltelefon, ble innført som tiltak i 2015. Dette er også et tiltak som har betydd mye.

– 16 000 bønder har montert dette. Nedlegging av 2G- og 3G-nettet gjør at over 10 000 bønder vil bli kontaktet av sin forhandler for å få skiftet alarmsender innen 2025, sier Pål-Arne Oulie.

– God innsats fra norske bønder har gitt en positiv reduksjon i landbruksbranner, og spesielt har fokuset på brannsikkerhet i husdyrbygg gitt gode resultater. Status for 2019 er en 90 prosent nedgang i husdyrbranner på fem år, og bøndene oppfordres til å fortsette det forbilledlige arbeidet, legger han til.