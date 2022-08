600 griser døde etter brann i grisehus på Jæren

– De få dyrene som ikke døde i brannen er nå avlivet av veterinær og viltnemnda, sier brannsjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning til Stavanger Aftenblad klokka 6.45 onsdag morgen.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 23.36 tirsdag kveld og mannskap fra tre brannstasjoner rykket ut.

– Da vi kom fram kort etter var bygningen overtent og nå har taket rast, så grisene må nok regnes som tapt, sa Haagenrud til NTB like før klokken 1 natt til onsdag.

Han forklarte at de ikke kunne sende inn røykdykkere på grunn av brannen i taket.

Etter vel en time, klokken 00.35 meldte brannvesenet at de kontroll over brannen. Ti minutter før hadde taket på bygningen brutt sammen og da var det heller ikke lenger fare for spredning til andre bygninger på gården.

Brannsjefen sier at det ikke er noen åpenbar årsak til brannen. Brannen startet i et rom som ligger i tilknytning til rommet der grisene er.

– Hva som er skjedd her, får etterforskningen vise.

Både politiet og brannvesenet var fortsatt på stedet ved 5-tiden onsdag morgen.

