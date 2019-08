5 mill asiatiske griser tapt etter pest-utbrudd

Afrikansk svinepest har spredt seg både nordover og sydover i verden. I tillegg til en rekke europeiske land, er sykdommen konstatert i deler av Asia. Der har den rammet med massiv styrke det siste året.

Enorme tapstall

Helt nye tall fra FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) viser at nærmere 5 millioner asiatiske griser nå er enten omkommet direkte av dykdommen eller blitt avlivet etter å ha blitt smittet av den. Det finnes ingen vaksine mot afrikansk svinepest.

– Siden det ikke finnes noen kommersielt tilgjengelig vaksine, må vi i større grad rette søkelyset mot andre måter å bekjempe sykdommen på. Landene må være årvåkne ved grensene til både lands, sjøs og i lufta, for å avverge at sykdommen introduseres og spres via smittede griser eller kontaminerte svineprodukter. Utbrudd av sykdommen må rapporteres umiddelbart, sier FAOs sjefsveterinær-offiser Dr. Juan Lubroth i en uttalelse fra FAO fredag.

I Asia er afrikansk svinepest hittil konstatert i seks land: Kambodsja, Kina, Nord-Korea, Laos, Mongolia og Vietnam. De siste dataene fra FAO indikerer at dagens tap utgjør mer enn ti prosent av den totale svinepopulasjonen i hvert av landene Kina, Vietnam og Mongolia.

Her er FAOs anbefalinger

FAO anbefaler gårdbrukerne som har fått smittede svin til ikke å flytte egne griser eller svineprodukter. Fagfolk som har ansvar for nødsituasjoner som oppstår, samt veterinære myndigheter, oppfordres til å føre tilsyn med avhending av svinekropper i form av brenning eller gravlegging av dyra på stedet.

Nasjonale myndigheter anbefales å etablere gode kompensasjonsstrategier for å støtte samarbeidende bønder.

De økonomiske konsekvensene er kolossale i Asia. For et land som Vietnam, utgjør svineindustrien ifølge FAO ti prosent av hele landbrukssektoren – og svinekjøtt utgjør nærmere tre fjerdedeler av alt kjøttet som spises. Hittil er tre millioner griser avlivet for å stanse videre spredning av sykdommen.

Afrikansk svinepest er ikke farlig for mennesker.