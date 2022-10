Ystepikene AS til topps i Rogaland

På Varhaug, med utsikt mot Nordsjøen, ligger gården til Jon Lea og Siri Rasmussen Lea. Her går melkekyr inn og ut av fjøset, ved siden av en innhøstet kornåker og rugeeggbygget som er en del av den tradisjonelle driften på gården.

Ystepikene ledes av Siri, med hjelp av ektemannen Jon, familie og 8 ansatte. Gården produserer ca 650 000 liter melk i året, og Ystepikene bruker en fjerdedel til å produsere 16 000 kilo med ost, skriver Innovasjon Norge.

Det åpne ysteriet

Ystepikene har skapt «det åpne ysteriet» på gården. Det innebærer at kunder kan komme og kjøpe varer når det måtte passe dem via selvbetjening, samtidig som de bokstavelig talt får et godt innblikk i osteproduksjonen.

– Kundene kan se gjennom vinduet hvordan varene de kjøper blir produsert og føler at de kommer tettere på det de spiser. Besøkende kan også få en omvisning på gården av «melkemannen» Jon, hvis de har lyst til å se kyra som leverer melka, sier Siri.

I gårdsbutikken tilbys det et bredt spekter av egne varer, men også varer fra mange andre lokalmatprodusenter i Rogaland. Ystepikene fremmer like mye andre produsentenes varer som sine egne.

– Det har kommet stadig flere utsalgssteder for lokalmat i regionen og vi har opplevd en fantastisk positivitet og vilje til å hjelpe hverandre med salg av lokalmatvarer på Jæren de siste årene, sier Jon.

Bedaost, hvitskimmel og kremost frå Jæren

Ystepikene har prisvinnende oster som Jærsk Bedaost, Jærsk hvitskimmel og Jærsk kremost. Hele produksjonen kan følges fra butikken, gjennom store vindu.

Ystepikene startet opp i desember 2019 og rettet seg mot storhusholdning og noen lokale matvarebutikker i nærheten. Koronapandemien gjorde at Ystepikene endret fokus til mer direkte salg i egen gårdsbutikk og dagligvarebutikker.

Gjennom en logistikkavtale med Tine og direkte dialog med fullsortimentsbutikker i Stavangerregionen klarte Ystepikene å få en fot innenfor dagligvaresegmentet og da var salget i gang.

I dag blir ostene fra Ystepikene solgt i 277 butikker fra Troms i Nord til Søgne i sør, og i 29 butikker i bare Oslo alene.

Juryen om vinneren

– Ystepikene har imponert med en eventyrlig økonomisk vekst på kort tid som en følge av konseptet de har utviklet, med ysting av produkter av ypperste klasse og døgnåpen gardsbutikk. Ystepikene er synlig, tilgjengelig, gir andre lokalmatprodusenter en salgskanal og hjelper de som går rundt med planer for oppstart av ysting. Ystepikene har vist raushet, originalitet og ikke minst kvalitet i alt de gjør, sier leder for juryen Kari Holmefjord Vervik, som leder Innovasjon Norge i Rogaland.

Resten av juryen har bestått av:

Geir Skadberg, Statsforvalter i Rogaland

May Endresen, Rogaland fylkeskommune

Marit Epletveit, Rogaland Bondelag

Tone Grindland, NHO Rogaland