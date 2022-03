Yara opplyser i en børsmelding at de kutter produksjon av urea og ammoniakk på to fabrikker i Italia og Frankrike. Årsaken til at de reduserer produksjonen, er de høye gassprisene.

– De to fabrikkene har en årlig produksjon på 1 million tonn ammoniakk og 0,9 millionar tonn urea. Inkludert optimalisering og vedlikehold ved andre fabrikker, venter vi at Yaras europeiske ammoniakk- og ureaproduksjon vil være på 45 prosent ved utgangen av denne uka, skriver Yara i meldingen.

Yara er et selskap som produserer mange steder i verden. De utelukker ikke flere kutt.

– Yara vil fortsette å overvåke situasjonen og i den grad det er mulig bruke vårt globale produksjonssystem for å fortsette å forsyne kunder og sikre kontinuitet i matforsyningskjedene, men kutte i produksjon der det er nødvendig på grunn av utfordrende markedsforhold, skriver selskapet.