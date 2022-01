Villsvinstamma i Sverige ser ut til å minke

I Stockholm var det 200 og i Skåne 357 færre villsvinulykker i trafikken i 2021 enn året før. Unntaket frå denne nedgangen i statistikken er Gävleborg og Dalarna.

– Oppfatningen frå SLUs side er at stamma minkar i dei fleste län. Færre trafikkulykker indikerer ei mindre villsvinstamme, seier Henrik Thurfjäll til ATL. Han forskar på villsvin.

Det er uklart kva som er grunnane til nedgangen. Historiskt sett har vintrar med kulde og mykje snø ført til redusert stamme, men den koplinga ser ikkje Henrik Thurfjäll som den riktige no.

– Vi meiner det handlar at mørkesikter kan brukast under jakt og at avskytinga på denne måten aukar, seier han.

Forskaren trur likevel at stamma kjem til å auke i framtida.

– Akkurat no er stamma ujamt fordelt og på visse stader har ho berre komme så vidt i gang. Eg trur vi kjem til å sjå ei jamnare tettleik av stamma i framtida. At ho skulle minske av seg sjølv, er ikkje rett og det krev nok høg avskyting framover, seier Thurfjäll.

LRF deler oppfatninga av at villsvinstamma truleg er redusert.

– Bildet av færre trafikkulykker med villsvin er sann, og det er kanonbra at desse ulykkene går ned. Men dessverre finst det ingen samband mellon færre trafikkulykker og dei skader som villsvina gjer på jordbruksmark, seier viltekspert ved LRF, Anders Wetterin, til ATL.

Wetterin meiner også at jakta har blitt meir effektiv, framfor alt jakt i veksande åkrar og åtejakt med lys og termiske kikkertsikter.

