Villsvinbestanden i Danmark er redusert etter at gjerdet kom opp

Der er i dag under 25 villsvin nord for den dansk-tyske grensa. I desember, da villsvingjerdet stod ferdig, var dette tallet på mellom 35 og 40. Det opplyser Naturstyrelsen til avisa Danmark.

Nedgangen i antall dyr har funnet sted selv om villsvinene de siste månedene har fått unger, sier Inge Gillesberg ved Naturstyrelsen til avisa.

Frykter afrikansk svinepest

Det er frykten for den afrikanske svinepesten som har gjort at danskene har satt opp det halvannet meter høye gjerdet. Sykdommen er ikke kommet til Tyskland, men ble i 2019 funnet kun åtte mil fra den tyske grensa i Polen.

Det er uvisst om nedgangen av villsvin skyldes at gjerdet har kommet på plass. Naturstyrelsens vurderinger er basert på observasjoner gjennom en lang rekke viltkameraer, som er satt opp i det sønderjyske.

Sønderjylland er området mellom Kongeå i Jylland i Danmark og elven Eider i den tyske delstaten Schleswig-Holstein.

«Det er vanskelig å si hvor mye gjerde har betydd. Men i forhold til det vi kan se på våre kameraer, ser det ut til at det ikke er en stor trafikk på tvers av hegnet», sier Inge Gillesberg til avisa Danmark.

Gjerdet var et av tiltakene

Det var sommeren 2018 at danskene bestemte seg for å utrydde villsvinet i landet. Gjerdet var et av tiltakene som ble satt inn.

Da var det i overkant av 100 villsvin i Danmark.Til sammen er det tjue åpninger i villsvingjerdet, der en bruker andre tiltak for å holde villsvinet ute.