NJFF og Universitetet i Bergen vil sjekke rømt laks for sykdom

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) skal i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) undersøke hvor mange av den rømte oppdrettslaksen som bærer på sykdom, skriver NJFF.

– Slike rømninger må bare ikke skje, likevel skjer det gang på gang. Ekstra ille er det at den rømte fisken er smittet med den alvorlige fiskesykdommen Pancreas Decease (PD). PD kan smitte til villaksen i ferskvann, og utgjør derfor en trussel mot de lokale stammene, siden et stort antall rømt fisk nå går opp i elvene for å gyte, sier Alv Arne Lyse, prosjektleder for villaks i NJFF.

Nå organiserer NJFF Sogn og Fjordane innsamling av prøver fra den rømte oppdrettslaksen for å finne ut av omfanget av sykdommen.

Universitetet i Bergen driver forsking på fiskehelse, og er svært interessert i å analysere prøvene. Professor Arne Nylund står klar til å ta dem imot, skriver NJFF.

På den måten får man kartlagt omfanget av en potensiell smittespredning.

– Vi oppfordrer alle som fanger rømt oppdrettslaks om å ta ut hjerte og gjeller, og fryse disse ned. Ta kontakt med oss, så organiserer vi logistikken med å få sendt disse til UiB, sier Reidun Solberg Seim i NJFF Sogn og Fjordane.

Foreningen er imponerte over den innsatsen lokale og tilreisende legger ned for å fange inn så mange rømt oppdrettslaks som mulig.

– Det er et uvurderlig arbeid, og dersom vi kan få inn mange prøver så kan vi bruke denne katastrofen til økt kunnskap rundt sykdomsrisiko ved slike hendelser, sier Solberg Seim.

