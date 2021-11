Vil øke erstatningen til bønder rammet av fugleinfluensa

– Dette er en svært alvorlig situasjon for norsk fjærfenæring. Satsene som brukes til å beregne den erstatningen produsentene får for fjærfe som blir avlivet på grunn av fugleinfluensa, skal økes, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Den siste uken er det bekreftet tilfeller av fugleinfluensa hos to besetninger med verpehøns i Klepp kommune i Rogaland. Alle de 7.500 hønsene i hver av de to besetningene er avlivet.

Borch sier at hun vil gi økningen av satsene tilbakevirkende kraft.

Satsene ble sist revidert i 2014, og Borch har nå gitt landbruksforskningsinstituttet Norsk institutt for bioøkonomi et hasteoppdrag om å ferdigstille nye erstatningssatser for fjærfe.

– De som har fått sine dyr avlivet på grunn av fugleinfluensa før de nye satsene er endelig klare, vil få etterbetalt denne økningen, sier Borch.

Borch vil fredag ha et møte med næringen for å drøfte situasjonen.

