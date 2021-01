Vil ha satsing i fastlandsindustrien

Politikerne som var samlet til webinaret «Ny industri – greier Norge omstillingen» er enige om at vi må klare å skape ny fastlandsindustri i Norge, og at skognæringa blir en viktig del av løsningen, skriver skog.no.

– Hvordan skal vi få til økte investeringer i fastlandsindustrien, og hvorfor er det viktig at vi satser på denne industrien, spurte Per Skorge, adm. direktør i Norges Skogeierforbund.

Et av svarene fra mat- og landbruksminister Olaug Bollestad er at regjeringa vil fortsette å utvikle og styrke de statlige investeringsordningene som finnes gjennom Enova og Investinor. I tillegg vil de øke bevilgningene til forskning og innovasjon.

– Vi står foran en omstilling, og vi skal bli mindre oljeavhengige. Skogen og skognæringa er en viktig del av denne omstillingen, sier Bollestad.

Geir Pollestad (Sp) er ikke uenig i virkemidlene, men peker på at dagens regjering fremstår litt vel fornøyde med egen innsats.

– Det må mer statlig kapital inn. Det investeres for lite i ny industri, sier Pollestad som også markerer seg mot vern, og mener for mange politikere er for opptatt av at skog må vernes.

Nils Kristen Sandtrøen (Ap) er opptatt av å verne arbeidsplassene og peker på at industri som utnytter tømmerstokken er en del av løsningen her.

– Cirka 40 prosent av den norske befolkningen i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Mange av disse bor i den delen av Innlandet som baserte seg på skog og skognæringen tidligere, sier Sandtrøen.