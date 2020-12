Vil ha mer innmat og blod på norske bord

Animalske matvarer inneholder flere viktige næringsstoffer vi mennesker trenger. Komplekse og viktige vitaminer som B12 må kroppen få påfyll av en gang iblant, og kjøtt er den beste kilden, skriver Nofima.

Jern er blant annet nødvendig for transport av oksygen i kroppen.

– Blod er en god kilde til jern, derfor jobber vi med forskjellige prosjekter hvor målet er å utnytte dette i nye produkter, sier forsker Rune Rødbotten ved Nofima.

Det viktigste er at produktet smaker godt, men hvis det også kan dokumenteres at det gir en god helseeffekt, kan det være et godt salgsargument, mener Rødbotten.

– Vi må vise at også mat av innmat og blod, har gode helseeffekter og at det er mer miljøvennlig når mer av dyret går til menneskeføde. Å bruke store deler av et slaktedyr til dyrefôr, er ikke bærekraftig i lengden, sier forskeren.

Smaken avgjørende

Spørsmålet er om gode helseeffekter og mer bærekraftig utnyttelse er nok for å få forbrukerne til å spise blod.

– Både bærekraft og helse er viktig for mange mennesker, men vi vet fra forbrukerstudier at god smak er avgjørende for gjenkjøp av matvarer. Så når vi klarer å finne frem til mat som har blod, lunger, lever eller hjerte blandet inn i seg, og det smaker godt, da kan vi også spille på helse og klima som argumenter, sier Rødbotten.

Sett i et historisk perspektiv er vårt animalskbaserte kosthold en viktig årsak til menneskets høye intelligens i dag, mener forskeren.

– Når vi først slakter dyr, er min kjepphest å utnytte så mye som mulig av det til mat, sier han.

Bein og innvoller

Under 50 prosent av et storfe er kjøtt. Resten er bein, innvoller og blod. Dette råstoffet blir i stor grad utnyttet som dyrefôr i dag.

For noen tiår siden brukte vi langt mer av det som menneskemat. Det var vanlig å spise mer av dyret.

Kjøttbransjen har de siste årene vist større interesse for å utnytte restråstoffene til annet enn dyrefôr, skriver Nofima.

– Bedre lønnsomhet

Rune Rødbotten mener salg og lønnsomhet er helt avgjørende for å lykkes.

– Det er så enkelt som at innmat og blod må gi bedre lønnsomhet når det brukes til menneskeføde enn som dyrefôr. Men det trengs kreativitet, økt innsikt og ny kunnskap for å finne de gode løsningene, sier han.

En næring som er gode på dette, er reinsdyrnæringa. De har en annen kultur for å utnytte hele dyret og har i større grad klart å selge hele til tross for moderne tider og velbeslåtte konsumenter.