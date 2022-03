– Vil ha fortgang i beredskapslagring av korn

Ukraina er den fjerde største hveteprodusenten i verden, og Russland er den største.

– Det er ingen tvil om at krigen i Ukraina setter dette på dagsordenen nå, også dette med beredskapslager av matkorn. Det er viktig å understreke at uavhengig av denne krisen så mener Sp at beredskapslagring av matkorn er viktig, sier Senterpartiets Jenny Klinge til NRK.

I 2019 mente Landbruksdepartementet at det ikke lenger var behov for å opprette et beredskapslager for korn, fordi de mente det var usannsynlig at tilgangen ville forsvinne.

Ifølge Nationen har Landbruksdirektoratet anslått at den totale mengden korn på lager, både av norsk opphav og importert, utgjør nær 993.000 tonn ved nyttår. Det er en nedgang på 161.000 tonn eller 14 prosent målt mot same tid året før.

Rundt 30 prosent av kornet var ifølge Landbruksdirektoratet lagret på norske gardsbruk. Ordningen med beredskapslagre ble avviklet i 2003 og erstattet med en lagerordning for 20 dagers melforbruk nord for Ofoten.

I Hurdalsplattformen fastslo Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de vil etablere beredskapslagring for korn.