Vil erstatte soya med mikroalger i kyllingfôret

Prosjektet fikk i desember 2020 godkjent støtte fra Norges forskningsråd, med oppstart tidligst 1. april 2021.

Mikroalger vil kunne bidra med viktige næringsstoffer som kyllingen trenger, og være en god kilde til protein. Totalprosjektet er på ca. 23 millioner kroner, skriver Norsk Kylling i en pressemelding.

– Vi skal bygge en verdensledende, grønn verdikjede. Et mer bærekraftig fôr er sentralt i dette arbeidet, og mikroalge-prosjektet er ett av flere prosjekter vi nå jobber med, sier Kjell Stokbakken, adm. direktør i Norsk Kylling AS.

Viktige næringsstoffer

Bruk av mikroalger i fôr vil kunne være ett av flere tiltak som kan bidra til å erstatte dagens import av soya fra utlandet, mener Hilde Talseth, produksjonsdirektør i Norsk Kylling.

Norsk Kylling sitt mål er 100 prosent soyafri produksjon innen 2030.

– Etter innføring av vår saktevoksende kyllingrase Hubbard ser vi allerede en reduksjon i soyabehovet i fôret med nesten 8 prosent. Våre samarbeidspartnere Algæ, Nibio og Norgesfôr ønsker å bidra til at vi skal nå våre ambisjoner, og sammen målsetter vi innfasing av mikroalger i kyllingfôr i stor skala innen få år, forklarer Talseth.

– Alt vi driver med skal være bærekraftig. Vi startet med kyllingrasen, fortsatte med verdensledende miljøløsninger i vårt nye slakteri og foredlingsanlegg, og vi jobber i tillegg med utvikling av bærekraftig fôr. Dette blir et viktig skritt på veien mot vårt mål om å bli klimapositive gjennom hele vår verdikjede innen 2030, sier Kjell Stokbakken.

Vann, fornybar energi, CO₂ og mineraler

Annonse

Algæ AS og islandske SagaNatura har sammen etablert produksjonsselskapet AlgeNatura AS for å bygge opp en effektiv, industriell produksjonskapasitet for mikroalgebasert fôr.

Råvarene som trengs for dette er vann, fornybar energi, CO₂ og mineraler, skriver Norsk Kylling.

CO₂ skal fanges fra eksisterende utslipp, ettersom mikroalger trenger CO₂ for å vokse. Når dette rulles ut i stor skala skal produksjonen fungere som en CO₂-fanger for nærliggende industri og næringer. Svein-Egil Hoberg, adm. direktør i Algæ, mener det er viktig at Norge blir mer selvforsynt i verdikjedene for mat.

Nibio skal koordinere prosjektet.

– Med utgangspunkt i den forskningsplattformen og visjonen fra forskningsprosjektet så er mikroalgekylling-prosjektet en god oppfølging på proteinsiden, og derved et interessant prosjekt med gode partnere. Vi gleder oss til å bidra inn i prosjektet med vår forskningskompetanse, sier Stig A. Borgvang, forskningsleder ved Nibio, divisjon bioteknologi og plantehelse.

Kortreist fôr

Fôrprodusenten Norgesfôr har også en sentral rolle i prosjektet.

– Norgesfôr er svært tilfreds med at dette spennende prosjektet er innvilget. Det er et viktig mål for Norgesfôr å utvikle produkter rettet mot fremtidens matproduksjon og forbrukertrender. Et slikt samarbeid, med dyktige aktører i hele verdikjeden, er en viktig del av dette arbeidet, sier Stine Vhile, Innovasjonssjef kraftfôr i Norgesfôr AS.