Viktig forvaltningsprinsipp vedtatt

Det er fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Folla-Vindøla-reguleringen i Surnavassdraget. Surnavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag og Folla-Vindøla reguleringen har medført betydelige endringer i vannføringen.

Ettersom dette er de første vilkårsrevisjonene som påvirker et nasjonalt laksevassdrag, har det vært stor interesse for utfallet.

– Minstevannslipp vil bedre produksjonsforholdene og oppvekstsvilkårene for laks og sjøørret. Samtidig har ikke alle forslagene til miljøforbedringer blitt gjennomført, da Trollheim kraftverk er svært viktig for forsyningssikkerheten i området, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

Olje og energidepartementet har gått lengre enn NVEs innstilling ved å legge minstevannføringen i de to sidevassdragene til Surna, Rinna og Store Bulu, på alminnelig lavvannføring.

– Dette er et viktig forvaltningsprinsipp som framover må bli regelen i alle regulerte vassdrag. Da kan vi kan få realisert store miljøgevinster, understeker fagsjef i oNorske Lakseelver, Håkon Berg Sundet.

Berg-Sundet trekker fram laksevassdragene Skjoma og Eira/Aura som er under revisjon. Her er manglende minstevannføring et av de største problemene. Norske Lakseelver mener vedtaket i Surna må få betydning for disse og andre revisjoner.

Norske Lakseelver er også positive til at det kreves ett nytt vanninntak fra magasinet. Dette vil sikre en mer naturlig vanntemperatur både sommer og vinter, noe som vil gi lakseungene en bedre vekst og høyere overlevelse gjennom vinteren.