Veterinærinstituttet vil rekruttere «folkeforskere»

Nå skal folk i hele Norge engasjeres som «folkeforskere» for å finne ut hvor omfattende problemet er her i landet, skriver Veterinærinstituttet.

– Vi vet lite om hvor utbredt soppmiddelresistens er i Norge. Derfor trenger vi folkeforskere i alle fylker, helst alle kommuner. Vi vil gjerne ha 1000. Dette er en liten innsats fra den enkelte, som kan bety mye for alt fra mattrygghet til helse hos dyr og mennesker, sier Marie Therese Noer, som er stipendiat på dette prosjektet.

Folk kan registrere seg på nettet og få tilsendt en «felle» for å samle soppsporer fra lufta der de bor. Soppsporefellen er en slags tape som skal ligge ute i seks timer, puttes i en ferdig adressert og frankert konvolutt og sendes til Veterinærinstituttet.

– Vi vet at den økende forekomst er betydelig problem i mange land, bl.a. Danmark, England og Nederland, men vi vet foreløpig lite om situasjonen i Norge. Vi er også bekymret for at klimaendringene vil føre til økte problemer med sopp, og dermed forsterke problemet ytterligere. Azolresistens, som kan være like farlig som antibiotikaresistens, har lenge har blitt oversett og vi må begynne det forebyggende arbeidet nå før det er for sent, sier seniorforsker Ida Skaar.

Azoler brukes til alt fra sprøyting av korn, golfbaner, i maling og i medisiner til mennesker og dyr, skriver instituttet.

– Friske mennesker vil normalt ikke få alvorlige soppinfeksjoner, men folk med kroniske lidelser, svekket immunforsvar eller lungefunksjon, kan få problemer når soppmidlene ikke virker, sier overlege ved Avdeling for mikrobiologi, Oslo Universitetssykehus, Jørgen Vidershøj Bjørnholt.

– Problemet er at azoler som brukes på åkeren også fører til utvikling av resistens for de andre bruksområdene. Vi har ikke sett tegn på at dette er et veldig omfattende problem i Norge til nå, men vi mangler oversikt. Bidragene fra folk som tar prøver der de bor vil være veldig nyttige for å finne ut hvor vi står, sier Ida Skaar.

Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet, men en rekke partnere er involvert: Oslo Universitetssykehus, Nibio, NMBU-Veterinærhøgskolen, Mattilsynet, Bama og Kreftforeningen.