Venstre vil ha mindre kjedemakt i dagligvarebransjen

Venstre har fremmet fem forslag i Stortinget til endringer i dagligvaremarkedet som vil komme forbrukerne raskt til gode – og hindre de store dagligvarekjedene i å få for stor makt og hente ut superprofitt på bekostning av forbrukere, bønder og mangfoldet av matleverandører.

– Akkurat nå er det viktigere enn noen gang at vi trykker på for å hindre at de store dagligvaregigantene får ta ut for høy profitt, sier stortingsrepresentant og medlem i næringskomiteen Alfred Bjørlo (V).

Få markeder betyr like mye for folk flest som dagligvaremarkedet. I Norge har vi mindre mangfold og utvalg i butikkene enn nabolandene våre og prisene er høye, mener Bjørlo.

– Samtidig som bønder og andre som produserer mat tjener dårlig. Slik kan vi ikke ha det. Både forbrukerne og de som produserer mat fortjener et fungerende marked som gir reell konkurranse og mangfold i butikkhyllene, sier han.

– Venstre mener det er helt avgjørende at folk vet hva de faktisk kjøper, at uavhengige leverandører slipper til i butikkhyllene og at ikke kjedene får monopol som gjør at de kan skru opp prisene. Vi synes regjeringen er altfor passive. Derfor løfter Venstre saken i Stortinget nå, sier Bjørlo.