Venstre-topp: – Bøndene må få kompensasjon og inntektsauke

Kravet frå bondeorganisasjonane understreker alvoret i situasjonen for norsk landbruk, meiner stortingpolitikaren og medlem av næringskomiteen for Venstre.

– Bøndene må no få både kostnadskompensasjon og ei reell inntektsauke. Det er viktig for at bønder over heile landet framleis skal sjå ei framtid i landbruket, og får signal frå samfunnet om at matproduksjon er noko ein skal kunne leve av framover, seier Alfred Bjørlo.

Samtidig er det viktig at vi no nyttar høvet til å vri landbruket i ei meir berekraftig retning, og reduserer avhengigheita av kraftfôr og kunstgjødsel, meiner Venstre-politikaren.

– Vi ser kor sårbare bøndene er no som prisane på innsatsfaktorar aukar, og vi må bruke dette landbruksoppgjeret til å gjere det meir lønsamt å bruke det lokale ressursgrunnlaget. Venstre håpar regjeringa ikkje berre vil halde fram med den samme gamle, intensive landbrukspolitikken, men prioriterer eit berekraftig og klimavenleg landbruk i innretninga på oppgjeret, seier Alfred Bjørlo.

– Levande landbruk over heile landet med auka bruk av lokale ressursar er etter Venstre sitt syn ein viktig del av den grøne omstillinga vi skal gjennom, legg han til.