Venstre og KrF freder jordbruksoppgjøret

Det får NTB bekreftet etter at næringskomiteen avga sin innstilling i saken onsdag.

I komitéinnstillingen får avtalen kun støtte fra regjeringspartiene Ap og Sp. Men Stortinget tar ikke endelig stilling til den før den kommer opp til votering i plenum onsdag neste uke, og der vil situasjonen se annerledes ut.

Tidligere har KrF, Venstre, MDG og Rødt alle signalisert overfor NTB at de kommer til å stemme for avtalen i salen. Nå har Rødt og MDG tilsynelatende klatret opp på gjerdet, men Venstre og KrF står begge fast på sine tidligere uttalelser. Dermed er flertallet sikret.

Sekundær støtte

Når Venstre ikke støtter innstillingen, er det for å gi et signal til regjeringspartiene, forklarer næringspolitisk talsperson Alfred Bjørlo.

– Det er rett og slett fordi jeg er dypt uroet over at regjeringspartiene ikke på ett eneste punkt gir støtte til en vridning av norsk landbruk i en grønnere og mer bærekraftig retning, sier han.

Venstre kommer likevel til å støtte avtalen subsidiært i salen.

Samtidig bekrefter KrF at partiet støtter avtalen.

Ap, Sp, Venstre og KrF har 87 mandater til sammen, noe som betyr at flertallet er i boks.

Etter det NTB kjenner til, ligger det også an til at Høyre kommer til å stemme for. Men den offisielle linjen er at saken fremdeles er til vurdering hos dem.

Frp har derimot bestemt seg for å si nei til avtalen.

– Vi ønsker ikke at forbrukerne skal få enda dyrere mat gjennom økte målpriser som avtalen legger opp til, så vi stemmer imot, sier Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad.

På gjerdet

Rødts næringspolitiske talsperson Geir Jørgensen går for sin del tilbake på signalene han ga til NTB tirsdag. Nå vil han ikke love støtte uten videre.

– Det blir ganske spennende fram til dette skal avgjøres i Stortinget, sier han.

Også MDGs Rasmus Hansson tar forbehold. Til Nationen sier Hansson at han helst skulle ha sett mer av MDGs politikk i oppgjøret, som i stor grad sammenfaller med det SV og Rødt har foreslått.

– Derfor er vi ikke en del av innstillingen til regjeringspartiene. Så vil vi selvfølgelig vurdere å stemme subsidiert for regjeringens opplegg, sier han.

SV vil forhandle

SVs budskap er at det fortsatt er rom for mer forhandlinger.

– Vi har en uke på oss til å finne løsninger før saken skal opp i Stortinget, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

– Og jeg har sagt helt klart ifra til regjeringspartiene om at hvis de kan være med på skikkelige føringer på de neste jordbruksoppgjørene, så kan vi gå bort fra våre forslag om endringer av den inngåtte avtalen, sier han.

Regjeringspartiene har advart Stortinget kraftig mot å gjøre endringer i en avtale som bøndene selv har forhandlet fram med staten.

– Vi ønsker å slå ring rundt forhandlingsinstituttet, sa landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) til NTB tirsdag.

Trygg på flertall

På grunn av priskrisen landet årets oppgjør på rekordhøye 10,9 milliarder kroner.

Det skal sikre både økt inntekt og at bøndene får full dekning for de ekstraordinært høye kostnadene til blant annet gjødsel i år og neste år.

Saksordfører Willfred Nordlund (Sp) er trygg på at avtalen får flertall til slutt.

– Jeg opplever stor utålmodighet etter å styrke norsk matproduksjon blant alle partier, men det er stor variasjon i hvordan de ønsker å nå målene, sier han.