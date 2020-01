Vekst i julematsalget for Nortura

– Det er sterkt med en vekst på 4,6 prosent på et allerede høyt volum. At vi sammen klarer å levere så mye kvalitetsjulemat som betyr så mye for handel og forbruker, er en skikkelig lagseier, sier Sigbjørn Palm, Sortiment- og driftsdirektør i Nortura, i en pressemelding.

I november lanserte Nortura for første gang ferdigretter med julemat fra Gilde. Produktene ble tatt godt imot og det er tydelig at mange har kost seg med ribbe og pinnekjøtt på 1-2-3 i en hektisk førjulstid, skriver Nortura.

Det er de tradisjonsrike juleproduktene som drar volumveksten.

– Vi har god vekst på ribbe og kalkun, i tillegg øker salget av fenalår, pinnekjøtt, medisterkaker og sylte. De nye ferdigrettene fra Gilde var med på å øke vårt totale salg av ferdigmat, sier Palm.