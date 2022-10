Vedum ber Europakommisjonen vurdere reglene om statsstøtte til foretak i vanskeligheter

Reglene innebærer at foretak som anses å være i økonomiske vanskeligheter, som utgangspunkt ikke kan motta statsstøtte, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Foretak som etter regelverket anses å være i vanskeligheter, kan for eksempel ikke benytte reglene for differensiert arbeidsgiveravgift (utover et årlig fribeløp på 500 000 kroner) eller SkatteFunn-ordningen.

­­­– Vi er opptatt av å føre en politikk som støtter opp om næringsaktivitet og bedrifter i hele landet. Jeg mener dagens regler har klare uheldige utslag, og rammer flere bedrifter enn formålet med reglene legger opp til. Jeg har derfor bedt Europakommisjonen om å vurdere endringer i reglene, i lys av formålet. Vår erfaring viser at definisjonen også kan treffe bedrifter som er økonomisk levedyktige, mens hensikten har vært å treffe de som ikke er levedyktige, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Finansministeren har også bedt om et møte med Europakommisjonen i høst for å diskutere saken nærmere.