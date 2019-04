Varsler lavere etterbetaling

Lavere kvoter, lavere etterbetaling, høyere omsetningsavgift og høyere kostnader var framtidsutsiktene avtroppende Tineleder Trond Reierstad tegnet da han holdt sin siste leders tale.

Motvind

Trond Reierstad kunne se tilbake på gode år da han holdt talen sin på årsmøtet i Tine i forrige uke. Fem år på rad har selskapet levert et årsresultat på over en milliard kroner.

Men han advarte om at årene framover blir tøffere.

– Det er ikke mye medvind i øyeblikket. Befolkningsveksten er halvert. Veksten i osteforbruket har stanset opp, og importveksten har økt. Det betyr motvind, oppoverbakke og hålkeføre. Og i denne situasjonen har Stortinget bestemt at eksportstøtten skal bort. Vi mister 100 millioner liter melk som har gått til eksport av Jarlsberg. Det blir krevende, sa Reierstad.

Gradvis vinne tilbake volumene

– Vi kommer til å klare tilpasningen også denne gangen, men blir tøft for oss som enkeltprodusenter, og krevende for Tine, sa han.

– Vi vet at kvotene må ned. Vi vet at omstillingen kommer til å gi dårlig melkeanvendelse og økt reguleringsbehov. Det betyr lavere etterbetaling og høyere omsetningsavgift. Vi vet dette kommer sammen med tøffere konkurranse som betyr fortsatt lav prisvekst på melk. Og vi vet at kostnadsveksten rundt oss ikke stopper opp. Det er oppskriften på tøffe år, slo Reierstad fast.

Han forsikret om at Tine jobber knallhardt med kostnadsreduksjoner, økt konkurransekraft og vekst.

– Et eksempel er Cheddar-linja på Verdal som står klar i 2020. Den redder kanskje ikke verden, men den kan kanskje sikre 10-20 millioner liter melk. Målet med alt vårt innovasjonsarbeid må være at vi gradvis og målrettet skal vinne tilbake de volumene vi nå taper.

Politisk jobbing

Samtidig må Tine jobbe politisk.

– Vi er i god dialog med faglag og myndigheter og drøfter ulike tilpasninger. Gode overgangsordninger som kompenserer for bortfallet av Jarlsberg-eksporten er det absolutt viktigste for melkeprodusenten ved årets jordbruksoppgjør. Er det én ting den nye landbruksministeren må levere på, så er det nettopp å sikre denne overgangen, sa Trond Reierstad.