Vant gavesjekk på 200 000 kroner

Premien ble overrakt under Felleskjøpets årsmøte i Stjørdal, hvor Solveig var til stede sammen med ektemann Erik Kvam og lille Ingrid på ett år. Hjemme i Rennebu driver de med med melk og korn.

– Jeg stiller på kretsmøte i Felleskjøpet for å være sosial og treffe andre. Jeg kan også ta opp saker med folk oppe i systemet. Og det er jo ikke akkurat noen ulempe at man kan vinne den store sjekken, men det var ikke derfor jeg møtte, sier Solveig Løwø Kvam.

Motorsag og kraftfôr

Hun røper at premien vil bli brukt på ny motorsag. Resten går til kraftfôr.

– Kårkallen har fullt ansvar for skogen, men det er greit å ha sager for å rydde beite, sier hun, og røper at det er en viss uenighet på gården om valg av merke. Men nå kjøper hun den saga hun vil ha.

Solveig og Erik har drevet hans hjemgård Nørigagard siden 2015, og arbeidsfordelingen er klar. Fjøset er hennes arbeid, mens han tar seg av maskiner og jorda.

Startet nettverk for unge bønder

Hun har flere verv innenfor landbruket, og har vært med og startet nettverk for unge bønder i Rennebu.

– Det er optimisme i landbruket nå. Noen bønder bygger ut, og vi står overfor mange bruksskifter de kommende ti årene. Det blir spennende å se hvor mange unge som kommer inn, sier Solveig Løwø Kvam.