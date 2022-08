Vannmangel utløser krisetiltak i Nederland

Myndighetene har fra før innført begrensninger på bruk av vann i landbruket og skipsfarten. Nå presenteres en ny kriseplan der et sentralisert kriseteam skal holde oppsyn med fordelingen av vannet.

Sikkerheten til dikene som beskytter landet fra havet, skal prioriteres, opplyser vannminister Mark Harbers. I tillegg skal drikkevann og energiforsyning prioriteres.

– Nederland er et vannland, men også her er vannet dyrebart, sier Harbers, som påpeker at det finnes nok drikkevann.

Flere tiltak for å spare vann kan bli innført dersom tørken vedvarer.

Vannmangelen skyldes lite nedbør, økt fordamping og lavere tilstrømming av ferskvann fra elvene over grensene.

Tørken blir stadig mer synlig i naturen, og det er «mulig at tørken vil påvirke samfunnet mer», advarer Harbers.

– Derfor ber jeg alle nederlendere om å tenke grundig gjennom hvorvidt de skal vaske bilen eller fylle opp plaskebassenget, sier ministeren.