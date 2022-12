Valgnemnda i Bondelaget ønsker innspill

Nemnda trenger innspill før de skal legge fram sin innstilling til valg av nytt styre i Norges Bondelag på årsmøtet 14.–15. juni. Fylkeslagene i Bondelaget er blant de som gir innspill og forslag til kandidater

Leder av valgnemnda, Kari Åker, er klar på at styret i Bondelaget er en svært viktig arena for utvikling av norsk landbruk.

– Vi oppfordrer alle i Bondelaget til å ta kontakt med oss i valgnemnda både for en prat og for å komme med innspill på gode tillitsvalgte. Vi er heldige som har en organisasjon som består av så mange dyktige og engasjerte folk, og vi trenger gode krefter i vår felles kamp for inntektsløft og bedre vilkår i hele landbruket. Valgnemnda ønsker seg derfor mange gode forslag på kandidater fram mot årsmøte i 2023, sier Åker.

Fristen for å levere innspill og forslag er 14. februar 2023.