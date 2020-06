Valgkomiteen innstiller på Bartnes

Valgkomiteen i Norges Bondelag har innstillt på gjenvalg av Lars Petter Bartnes som leder i ni måneder til.

– Grunnen er at det har vært en veldig spesiell vår, og det er fremdeles en krevende tid som kommer. Det er kort tid fra vi får gjennomført årsmøtet frem til et veldig viktig jordbruksoppgjør. Da er det veldig viktig med den erfaringen Bartnes har, det er klart han besitter veldig mye kunnskap. En ting er å gjennomføre forhandlinger, men han besitter og et veldig stort kontaktnett i jordbruket. Han har startet på et arbeid som skal sluttføres, sier Anne Kristine Rossebø, leder i valgkomiteen.

Bartnes sa tidligere i år at han ikke ønsket gjennvalg, men det var før koronakrisen traff landet.

– Det at jeg ba om avløsning i vår, men velger å stille opp i årsmøtet for valg til en ny periode, viser noe av situasjonen vi er kommet i. Det handler om korona, og at årsmøtet er utsatt. Det er en spesiell situasjon for landbruket og i disse koronatider, sier Lars Petter Bartnes.

Dato for årsmøtet er nå fastsatt, og det blir fra 30. sept til 1. oktober.

– Jeg er motivert, og vil gjerne stille opp og gjøre en jobb videre for Norges Bondelag.

Resten av innstillingen er ikke klar.

– Det er bare denne saken som er klar, øvrig innstilling vil komme nærmere årsmøtet, sier Rossebø.