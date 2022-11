FK Agri, Tine og Nortura satser videre med norsk mat

Felleskjøpet Agri skriver i en pressemelding at samarbeidet de har med Nortura og Tine vokser videre. Denne uka blir seks nye Felleskjøpet-avdelinger med i satsingen, og skal selge kvalitetsmat fra den norske bonden.

– Dette er et nytt steg i vår satsing på å bygge Felleskjøpet som en kanal hvor bonden også selger produktet sitt. Vi er allerede den største totalleverandøren av driftsmidlene bonden trenger for å produsere maten. Med denne nye utvidelsen får vi enda mer av bondens mat ut i bondens butikk, sier Trond Fidje, nordisk konserndirektør for detaljhandel i Felleskjøpet Agri.

Fokus på ost og spekemat

Fra 10. november innlemmes avdelingene Årnes, Lillehammer, Lena, Bergen, Volda og Alta.

– Vi har fått flere spørsmål fra kunder, både bonden og den vanlige forbruker, om når vi skal begynne med matsalg. Nå er vi glade for å endelig kunne invitere inn til et enda bedre tilbud i butikken, sier butikksjef Hilde Kristin Haugen ved Felleskjøpet i Volda.

Torsdag 10. november inviterer hun og alle kollegene ved de nye mat-avdelingene til demonstrasjon og smaksprøver, med spesielt fokus på ost og spekemat.

Felleskjøpet skriver i pressemeldingen at pilotprosjektet som startet våren 2021, til nå har dreid seg om salg av blant annet svinekjaker, kjøttkaker, velhengt spekeskinke fra Tynset og ekstra tjukke grillpølser i utvalgte butikker.

I februar i år kom også Tine inn i samarbeidet, og samtidig ble matsatsingen utvidet til å gjelde enda flere Felleskjøpet-avdelinger. Før den siste utvidelsen er kvalitetsvarene fra Nortura og Tine til salgs hos Felleskjøpet på Kløfta, Bø i Telemark, Hamar, Barkåker, Holstad, Eid, Ålesund, Trondheim og Mo i Rana.

Samtidig med utvidelsen av antall butikker, blir det også en smaksrik endring i utvalget av kvalitetsvarer fra Nortura og Tine.

– Grillsesongen er over for de aller fleste, og da flytter vi fokuset over på spekemat, noe som selvsagt passer ypperlig sammen med ostene vi allerede selger. Vi skal ta inn enda mer spekemat fra Nortura, som vil være i diskene sammen med den allerede velkjente Tronfjell-skinka, som tidligere har vunnet NM-gull, sier kategorisjef Trude Maurset Høgheim i Felleskjøpet Agri.

I samtlige regioner

Felleskjøpets undersøkelser viser at mattilbudet har slått godt an hos kundene og at seks av ti kunder som handler mat fra kjølediskene er den vanlige forbrukeren. To av ti er bønder, og de siste to av ti er Felleskjøpets egne ansatte.

– Sju av ti kunder i våre butikker er forbrukere. Vår satsing på kvalitetsmat fra den norske bonden er et godt bidrag i å få kvalitetsprodukter fra våre eiere, som ikke er så lette å få tak i vanlige dagligvarebutikker, ut til folk flest. Med denne siste utvidelsen har vi fått matsatsingen ut i Felleskjøpet Agris samtlige regioner, og vi er fortsatt bare i startfasen, sier konserndirektør Trond Fidje.