– Som forbruker finner man ikke økologiske produkter i butikkene, offentlige innkjøpere finner heller ikke et godt utvalg av økologiske norske produkter på sine lister fra leverandører, sa Kjersti Berge, fagkoordinator økologisk landbruk i Norsk Landbruksrådgiving, under økokonferansen.

Og det er ikke bare forbrukerne som sliter. Den norske økobonden når heller ikke fram til markedet med sine produkter. De som kan, velger ofte direktesalg til forbrukere og restauranter.

Likevel øker kravene til økobonden. Programmet for kongressen kunne vise til at «stadig flere her hjemme, i våre naboland og ellers i Europa ser til økologisk landbruk for å finne bærekraftige løsninger på utfordringer knyttet til ressursbruk, klima, biologisk mangfold og økonomi.»

Med en arealdel på under fem prosent kan det bli en tung bør å bære for få bønder.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, valgte å fokusere på tre elementer for å øke den økologiske matproduksjonen i sin åpningstale.

– Vi må satse på mer kunnskap og forskning, vi må få på plass konkrete produksjonsmål og det offentlige må gå foran i egne innkjøp, sa han.

EU har satt seg mål om 25 prosent økologisk landareal innen 2030. På kongressen var det flere som etterlyste et norsk mål for norsk økologisk produksjon og økologisk landareal.

– Vi ønsker også et mål, men et mål alene er lite verdt, det må følges opp med tiltak. Gjennom en større andel økologisk produksjon vil både produksjonsmiljø og omsetning bli mer robust, sa Kjersti Berge.

Hva må til for å øke andelen norskprodusert økologisk mat?

– De økologiske produktene må nå ut til forbrukerne. Dette er utfordrende med dagens matvaresystemer. Her må også myndighetene ta sin del av ansvaret for å bidra til å løfte volumet av økologisk produksjon og forbruk. Det er viktig å øke offentlige innkjøp av økologiske produkter, sa fagkoordinatoren.