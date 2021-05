Ulvebestanden i Norge over bestandsmålet

Ulvebestanden er derfor over det nasjonale bestandsmålet som Stortinget har bestemt, skriver Rovdata i en pressemelding.

Resultatet presenteres i en ny rapport fra vinterens overvåking av ulv i Norge. Rapporten er laget av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Rovdata.

8,5 kull i Norge

Det er i vinter påvist valper født i 2020 i de fem helnorske revirene Hornmoen, Kynna, Bograngen, Mangen og Aurskog. Valper av 2020-årgang er også påvist i de sju grenserevirene Varåa, Ulvåa, Juvberget, Kockohonka, Kymmen, Rømskog og Boksjø.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Når årets kull i grenserevirene mot Sverige deles likt mellom landene gir det 8,5 kull i Norge og bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet. Det har vært en nedgang på ett kull i helnorske revir, mens det har vært en oppgang på to kull i grenserevir fra i fjor, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Seks revirmarkerende par

Det er påvist revirmarkerende par i de fem helnorske revirene Deisjøen, Slettås, Julussa, Svarthus og Sotsjøen, samt en mulig ny paretablering i Kynndalen. Det er også påvist et revirmarkerende par i grensereviret Fjornshöjden.

– I Deisjøreviret, som lå delvis utenfor ulvesonen, ble det ikke påvist valper i vinter etter den genetisk viktige Elgåulven og hans partner. Paret ble i januar flyttet til Våler i Østfold, og synes nå å ha etablert seg i et område nord for E18. I Østmarka, like utenfor Oslo, gikk ledertispa sammen med en datter født i 2019 på starten av vinteren. Datteren ble påvist utenfor reviret i slutten av mars og har trolig utvandret, sier Kindberg.