Ukraina-krisen gir ustabile priser på hvete og mais

Krisen i Ukraina fører til ustabile råvarepriser på hvete og mais. Den siste tida har kornmarkedet snudd tre ganger på under 24 timer som følge av situasjonen.

Russland og Ukraina står for til sammen en tredel av verdens korneksport. Særlig er de to landene store eksportør av hvete, der Russland er størst i verden og Ukraina fjerde størst.

– Markedet ser ikke nyansene i situasjonen. Enten er det krig og markedet går opp, eller så er det fred og det går ned, sier analytiker Gautier Le Molgat i det franske handelsselskap for landbruk, Agritel.

Annonse

Dersom konflikten fortsetter å ulme, vil prisene forbli usikre, mener analytikeren.

– Russland og Ukraina vil være taperne. Valutaene deres vil svekkes, og færre vil ønske å kjøpe produkter uten leveringsgaranti, sier Le Molgat. Han påpeker at Ukraina og Russland vanligvis eksporterer mindre i mars, og at dette dermed ikke trenger å bli et stort problem. (NTB)