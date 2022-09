Tyttebær er minst like sunne som tranebær

Blant innholdsstoffene finnes det flere typer polyfenoler med mange helsefremmende egenskaper.

Forskere har undersøkt tyttebær fra Agder i sør til Finnmark i nord. Det viser seg at det er noe forskjeller, basert på både klima og skogsforhold der bærene vokser. Det har mer å si hvor modne bærene er, enn hvor de har vokst, skriver Nofima i en pressemelding.

Forskerne har særlig sett på innholdsstoffer som finnes i små mengder, men som gir bærene særpreg og fordeler. Mange av disse stoffene er antioksidanter, for eksempel polyfenolene.

Polyfenoler har mange helsefremmende egenskaper. De kan blant annet dempe blodsukkerøkningen, redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer og bekjempe celleskader.

Det er særlig to typer polyfenoler det finnes mye av i tyttebær. Det er antocyaniner som gir bærene den friske røde fargen, og det er proantocyanidiner, som gir bærene den bitre smaken.

– Proantocyanidiner fungerer som forsvarsmekanisme mot skadedyr og skadelige mikroorganismer. Jo mer modne bærene er, desto mer antocyaniner. Mens det er mer proantocyanidiner i umodne bær, sier stipendiat Mathias Amundsen.

Mulige helseeffekter av antocyaniner, stoffene som gir bær rødblå farge, er spesielt mye undersøkt. Det er mange studier som har vist sammenheng mellom inntak av disse og minsket risiko for å få hjerte- og karsykdommer.

For best mulig ta vare på tyttebærenes helsefremmende egenskaper lønner det seg å bruke hele bær, for da får du i deg alt.

– Varm opp raskt, ikke lenger enn fem til ti minutter, for å bevare innholdsstoffene og deres helseeffekter. Frys ned bærene hvis du skal lagre dem, det bevarer innholdsstoffene godt. Lagre pulver tørt, med tett emballasje, sier forsker Kjersti Aaby.