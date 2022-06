Tyskland innfører krisetiltak for å sikre energiforsyningen

Regjeringen i Tyskland vil innføre krisetiltak og øke produksjonen av kullkraft for å sikre energiforsyningen og kutte forbruket av russisk gass.

– Mindre gass må brukes til å produsere elektrisitet. Kullkraftverk vil måtte brukes mer i stedet, heter det i en uttalelse fra nærings- og klimadepartementet søndag.

Russland har den siste tiden redusert leveransene av naturgass til Tyskland. Samtidig har Tyskland og andre EU-land selv et ønske om å kutte importen av russisk gass, som en reaksjon på krigen i Ukraina.

Den russiske energigiganten Gazprom hevder at det er tekniske problemer som har gjort at leveransene til Tyskland er bremset. Tyske myndigheter mener imidlertid at formålet er å presse opp prisene.

I kjølvannet av pandemien og Russlands invasjon av Ukraina er økonomien i Tyskland preget av svært høy prisvekst – i likhet med mange andre land over store deler av verden.

Ikke mer kapasitet i Norge

Det er Russland som har vært den største eksportøren av naturgass til EU, med Norge på andreplass. Norge har imidlertid ikke kapasitet til å produsere veldig mye mer.

Tyskland har likevel fått større leveranser av gass både fra Norge og Nederland, ifølge nyhetsbyrået AFP. I tillegg kjøper tyskerne mer flytende naturgass. Dermed har det vært mulig å redusere importen fra Russland.

35 prosent av gassen som brukes i Tyskland, kommer nå fra Russland – mens andelen tidligere var 55 prosent.

Nærings- og klimadepartementet ledes av Robert Habeck, som inntil nylig var en av lederne for partiet De grønne. For tyske myndigheter, og ikke minst De grønne, har det lenge vært et viktig mål å kutte bruken av kullkraft for å redusere klimautslippene.

– Bittert, men nødvendig

Også den grønne tyske næringsministeren er derfor nå innstilt på å fyre opp kullkraftverkene ytterligere.

– Det er bittert, men helt nødvendig for å redusere forbruket av gass, sier Habeck i en uttalelse.

Han understreker at den økte bruken av kull bare skal være midlertidig. På sikt er planen fortsatt å produsere stadig mer fornybar energi.

For å redusere importen fra Russland og sikre energiforsyningen planlegger regjeringen også flere andre tiltak. Ett av disse er et system for auksjonering av naturgass til industriselskaper.

Tanken er at aktører i industrien kan redusere forbruket av gass i bytte mot kompensasjon, ifølge regjeringsdokumenter som nyhetsbyrået DPA har fått tilgang til.

Kan bli energimangel til vinteren

Et helt sentralt mål for regjeringen er å få fylt opp de tyske gasslagrene før vinteren. Hvis ikke det skjer, kan det bli energimangel når kulda setter inn og tyske boliger må varmes opp.

Ett forslag som er blitt lansert for å senke energiforbruket, er å senke kravet til oppvarming av utleieboliger. Et forslag om å senke kravet til 18 grader på dagen og 16 grader på natten har fått støtte fra den tyske Nettverksetaten, som har ansvar for regulering av gassmarkedet.

Utspillet er imidlertid blitt avvist av boligminister Klara Geywitz fra det sosialdemokratiske partiet SPD.

Næringsminister Habeck har i stedet oppfordret tyskerne til å spare energi.

– Hver eneste kilowattime bidrar i denne situasjonen, sa han tidligere denne uken.

Habeck har også beskrevet situasjonen som alvorlig og som en konfrontasjon med Russlands president Vladimir Putin. (NTB-AFP-DPA)