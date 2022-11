Trine og Ole Otto vant «Årets unge bonde»

– Finalistene har alle gjort oss stolte over å være en del av det norske landbruket, og det har vært en nærmest umulig jobb å velge en vinner, men til slutt var det en kandidat som stakk seg litt ekstra ut, skriver juryen i sin begrunnelse.

Vinnerne var lykkelige, men overrasket over å motta tittelen, som de fikk overrakt under FKs Ny bonde-samling i Lillestrøm.

– På hotellrommet før middagen tok vi det med knusende ro, overbevist om at vi ikke kom til å vinne. Det er utrolig artig å bli sett for den jobben vi gjør. Det kreves mye for å tørre og ta sjansen og å satse, sier Ole Otto.

Annonse

– Vi trodde ikke vi skulle vinne, vi som driver så tradisjonelt, tilføyer Trine.

Juryen beskriver det unge paret som noen som tør å satse, er positive, og gode ambassadører for næringa med sin jordnære og positive holdning. På gården står dyrevelferd i fokus, og ting er tydelig på stell.

– Vi er stolte av å kunne leve av å drive gården, og at vi klarer det uten at jeg må ha inntekt utenfra. I tillegg er Trine er ei tålmodig dame som står med middagen klar i perioder der det lett kan bli for mye jobb. Vi er også så heldige at vi har både far min, som er kårkar, og en avløser som vi stoler på. I tillegg er et godt nettverk veldig viktig, og det har vi heldigvis her i grenda. Derfor er det også så viktig å inkludere nye bønder, sier Ole Otto.

I tillegg til heder og ære, stikker vinnerparet av med 20 000 kroner i reisestipend, et gavekort fra FK til en verdi av 10 000 kroner, samt avløser i inntil en uke, levert av Norske Landbrukstenester.