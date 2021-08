Tresking startet opp i tidlige områder

– Det ser ut til å bli et jevnt bra kornår, selv om julivarmen førte til at det utviklet seg litt for fort i sør. Nå er vi spent på kornstørrelsen, sier Einar Strand, fagkoordinator korn i Norsk Landbruksrådgiving.

Treskingen er i gang i gamle Østfold fylke og de tidlige områdene rundt Oslofjorden, og høstbygget er først ute. Strand tror ikke regnet den siste uka i juli har gjort særlig skade.

– Kornet er mest utsatt rundt skyting, og tidlig sådd åker tåler en del regn i forhold til legde. Men det diskuteres om kvalitet i forhold til høsthvete kan knyttes til regnet, sier han.

– Høsthvetearealet er bare en brøkdel av det som ble sådd. I gamle Østfold fylke er 90–95 prosent tatt opp og sådd om, og en av årsakene var manglende snødekke da vinteren var på det kaldeste. Lenger nord på Østlandet har det vært bedre.

Når mye av høsthveten er tatt opp, fører det til økning av bygg, havre og vårhvete.

– Det ligger an til tidlig tresking, og da kan vi vente mye såing av høstsådde arter. Rapportene fra Rogaland er veldig positive. I Trøndelag var det tørt på forsommeren, men nå ser det bra ut, forklarer fagkoordinatoren.