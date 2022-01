Tre norske bedrifter får 110 millioner fra EU

Det er ordningen EIC Accelerator som har gitt pengestøtten til de tre norske bedriftene. EIC regnes som et slags «Champions League» for bedrifter, og bare de aller mest innovative får gjennomslag, skriver Innovasjon Norge (IN).

– Dette er svært gledelige nyheter, og viser at det er høy grad av innovasjon i norsk næringsliv. Å få gjennom en søknad hos EIC Accelerator er et uhyre trangt nåløye, og det er bare de aller mest innovative som lykkes. Gratulerer til Celerway, DigiFarm og Ocean Oasis med tilskuddene, og for at de også viser andre norske bedrifter at det er mulig å hente mye penger i EU-systemet, sier Håkon Haugli, adm. direktør i Innovasjon Norge.

EIC Akselerator er en finansieringsordning i EU hvor små og mellomstore bedrifter kan søke om tilskudd på inntil 2,5 millioner EURO og i tillegg egenkapital på inntil 15 millioner EURO.

Bedriftene har tidligere fått finansiering fra Innovasjon Norge i form av lån, tilskudd eller garantier.

Bruker satellittdata

DigiFarm lager digitale løsninger for landbruk, og bruker satellittdata for å utvikle kunstig intelligens på jordbruksproduksjon. Dette brukes til blant annet automatisk deteksjon av jordskiftegrenser og areal, men også deteksjoner av kornarter på ulike områder.

DigiFarm har pilotprosjekter i en rekke land, og er med i NCE Heidner Biocluster, Norges ledende bioøkonomi-klynge. Nå har de fått 60 millioner norske kroner fra EU til videre ekspansjon og utvikling.

– Denne støtten gjør at vi kan satse mye sterkere i nye markeder fremover, og det er gøy å være norsk bedrift som gjør det så bra i konkurranse med bedrifter i hele Europa. Vi hadde nok ikke kommet så langt uten den kontinuerlige oppfølgingen vi fikk fra Innovasjon Norge i søknadsprosessen, sier Nils Helset i DigiFarm.

Nettverk og ferskvann

Celerway jobber med raske og sikre løsninger for hjemmenettverk og nettilgang for mobilt arbeid. Deres hendige og mobile ruter gjør det raskere og sikrere å jobbe fra et annet sted enn et fast kontor, slik det har vist seg nødvendig de siste årene. Panelet i EIC Accelerator har tro på løsningen deres.

Ocean Oasis lager ferskvann av saltvann, og har en løsning med mobile flytende enheter som bruker bølgekraft for å kunne kjøre en desalineringsprosess offshore. Disse enhetene kan så levere ferskvann til land gjennom rør på havbunnen.

En flåte med slike enheter kan levere ferskvann til en hel liten by, og vil være nyttig for øyer og avsidesliggende områder med stort behov for avsalting.

De flytende avsaltingsbøyene er ikke avhengige av tilkobling til strømnett eller andre fossile energikilder. Ocean Oasis har tidligere fått nærmere seks millioner i miljøteknologitilskudd fra Innovasjon Norge. Med dette EU-tilskuddet har de fått finansielle muskler til å få løsningen ut til et større marked, skriver IN.

Velfungerende økosystem

Felles for disse tre bedriftene er at de har tilhørighet til eller utspring fra større miljøer, i form av veletablerte selskaper, forskningsmiljøer og klynger.

– Vi ser på dette som en lagseier, sammen med klyngene, forskningsmiljøene og andre som bidrar til at slike bedrifter blir etablert. Det bekrefter viktigheten av et velfungerende økosystem. Når Innovasjon Norge og miljøene jobber sammen, kan vi få til store ting for norsk verdiskaping, sier Håkon Haugli.