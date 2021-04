Tre døde av salmonella i Danmark

33 personer i alderen fra 2 til 92 år har fått salmonella i Danmark etter å ha spist kosttilskudd fra Husk, opplyser Statens Serum institutt (SSI). Tre er døde.

19 personer har vært innlagt etter å ha spist det aktuelle kosttilskuddet, «Husk Psyllium-frøskaller», som inntas i kapsler.

Selskapet Orkla Care har tilbakekalt både dette produktet og kosttilskuddet «Husk Psyllium Mavebalance Basic», som også er kapsler. De tre som døde med salmonella, var fra før syke, og det er derfor vanskelig å si hva som var dødsårsaken, påpeker SSI.

Matvarekonsernet Orkla opplyser til VG at alle seks Husk-produkter som selges i Norge, tilbakekalles etter utbruddet i Danmark.

Det er ingen opplysninger om at folk i Norge har blitt syke, men Orkla ber nordmenn som har produkter hjemme, om å kaste dem.

De fleste som er blitt syke, har spist kapslene med frøskaller, mens de syke barna er smittet av familiemedlemmer som har inntatt dem. Det opplyser SSI-epidemiolog Luise Müller.

– Det er et alvorlig og stort utbrudd med mange syke, sier hun.

Müller oppfordrer alle til å sjekke om de har noen av de aktuelle produktene hjemme hos seg. SSI er bekymret for at det er flere som har blitt syke uten at helsemyndighetene vet om det.