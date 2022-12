Tre av fire vil ha forbud mot plast til engangsbruk

I en stor internasjonal undersøkelse gjennomført for WWF, svarer 75 prosent av de spurte at unødvendig plast til engangsbruk bør forbys.

I undersøkelsen , som er utført av Ipsos, svarer også sju av ti at de mener globale regler er veien å gå, heller enn en tilnærming basert på frivillighet.

– De siste årene har vi sett en økning i frivillige initiativer for å få bukt med plastkrisen. Til tross for dette øker plastforsøplingen kraftig verden over, og beregninger viser at mengden plast på avveie kommer til å tredobles innen 2040 hvis vi fortsetter som vi gjør nå. Folk skjønner alvoret og ønsker endring, men de store endringer må komme fra politisk hold for at det skal monne, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Over 23 000 respondenter fra 34 land har deltatt i undersøkelsen. Norge er ikke blant landene som er med. (NTB)