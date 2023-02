Travle tider hos Tyr

To grupper er allerede ferdig vurdert, en gruppe gjenstår og skal vurderes 14. mars. Kåringen består av eksteriørbedømming av hele dyret, måling av ryggmuskeldybde med ultralyd og måling av hvor mye fett som er innsprengt i kjøttet.

– Vi tar inn de fem rasene Angus, Charolais, Hereford, Limousin og Simmental etter en fordelingsnøkkel. Vi kjøper dyrene, og har en bonusordning til oppdretterne. Går oksen til slakt får man ingenting, middels om det blir en salgsokse og best om det blir en seminokse, forteller Kristian Heggelund, fagansvarlig for avl hos Tyr.

Sorteringen gjøres når resultatene fra kåringene er klare, og i den vurderingen tar man også med målinger som er gjort gjennom hele høsten og vinteren.

– I tillegg til eksteriør, er vi opptatt av hvor fôreffektive oksene er. Derfor måles fôropptak og tilvekst, slik at vi kan si noe om hvor god fôrutnyttelse de har. Her på Staur har vi et system som gir dem fri tilgang på grovfôr, og ved hjelp fôrtroer med vektceller registreres det hele tiden hvor mye hvert enkelt dyr spiser. Vi har samme system på kraftfôr, der har vi i tillegg en vekt som veier oksen, forteller han.

Denne vinteren har oksene hatt veldig bra resultater på tilvekst.

Annonse

– Det har sammenheng med at vi har veldig godt grovfôr. Staur kjøper gras på rot, og får hjelp av forsøksringen hos NLR til å avgjøre slåttetidspunkt. Vi har tre slåtter, og i fjor sommer ble alle slåttene bra, sier Heggelund.

Hvilke okser som tas ut til semin, og hvilke som skal selges på den store auksjonen siste lørdag i april er foreløpig ikke klart. Men noen dyr er allerede sortert ut.

– De med feil eller resultater som gjør at de ikke er aktuelle som avlsdyr, sendes til slakt. Normalt er det rundt 20 dyr. Det samme skjer med dem som er vanskelige eller nervøse under håndtering. Avlsokser er store dyr, så med tanke på HMS og sikkerhet tas disse ut, forteller han.

I den andre enden av skalaen finner man elitedyrene.

– Vi tar som regel inn rundt 20 dyr til semin, fordelt på de fem rasene. Det er stas for oppdretterne, og som tidligere nevnt får de en fin bonus for dette, avslutter Heggelund.