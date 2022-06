Traktorfører omkom i sammenstøt med tog

Ulykken skjedde ved Håggåbrua tirsdag morgen. De pårørende er varslet, opplyser politiet.

Politiet i Trøndelag meldte om hendelsen klokken 6.56 tirsdag morgen.

– Det er en ung mann som var fører av traktoren, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til Adresseavisen.

– Traktor og traktorhenger er på hver side av togsporet. Traktoren endte i Gaula, mens traktorføreren ble funnet på land, sier operasjonslederen.

I toget var det åtte-ni passasjer, ifølge politiet. De er fraktet videre i drosje.

Til Dagbladet opplyser ordfører Sivert Moen (Sp) i Midtre Gauldal at ulykken skjedde på en privat vei. Han er usikker på hvordan planovergangen på stedet er sikret.

– Det er voldsomt tragisk, noe særlig mer er det ikke å si om hendelsen akkurat nå, sier ordføreren.

Togtrafikken forbi ulykkesstedet er stanset.

– Det er stengt mellom Støren og Hovin på grunn av en hendelse ved sporet. Vi jobber med å avklare situasjonen. Ny melding så snart vi vet noe mer, melder Bane Nor.

Både lokaltog mellom Trondheim og Støren og regiontog Oslo og Trondheim er omfattet, ifølge Bane Nor.

Til NRK opplyser pressevakt Thea Rønneberg i Bane Nor at det var toget fra Røros som kolliderte med traktoren, mens et annet tog sørfra har stanset på Støren.