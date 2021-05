Traktorer fra hele landet på vei mot Stortinget – se markeringen her

Etter bruddet i jordbruksoppgjøret, satte bønder fra hele landet seg på traktoren for å protestere mot tilbudet fra regjeringa. Tirsdag formiddag kommer traktorene til Oslo, og det er minst en fra hvert fylke fra Nordland og sørover.

Ved Stortinget vil de overbringe hilsener som de har fått med seg langs ruta. Det er fra folk, andre bønder, og politikere, som støtter opp om norsk matproduksjon.

Norges Bondelag sendte direkte fra markeringen på Facebook klokka 12, og du kan fortsatt se opptakene på siden.

- Nå tropper bøndene opp ved Stortinget for å si i fra at vi trenger en satsing på norsk landbruk. For bønder, og for de som skal inn i næringa, er det helt nødvendig med et inntektsløft, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Bøndene som har kjørt traktor gjennom landet til Oslo, forteller om stort engasjement langs ruta fra politikere og folk som gir tommel opp. Oppgjøret kommer til Stortinget og derfor må stortingspolitikerne også få høre om dette.

