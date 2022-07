Tørkestresset korn i Europa

Avlingene er preget av tørkestress i både Spania, Sør-Frankrike, sentrale og nordlige Italia, sentrale Tyskland, Nord-Romania, østlige Ungarn og vestlige og sørlige Ukraina.

EUs avlingsovervåkingstjeneste MARS reduserte denne uka sine prognoser for alle kornavlinger. For hvete og bygg er prognosen nå hhv. 1,4 og 0,7 prosent under femårssnittet. Mais ligger hele 7,8 prosent under femårssnittet. Prognosen for potet ligger derimot 2,8 prosent over femårssnittet, mens sukkerbeter ligger fire prosent over. Samtidig ble det foretatt mindre reduksjoner i prognosen for kornet som har overvintret.

I Tyskland rapporterer det at høstkornet har fått utvikle seg godt før varmen slo til for fult. Avlingene med vinterbygg vil ifølge prognoser fra German Farmers' Association (DBV) øke fra 8,8 tonn i 2021 til ni millioner tonn i 2022. Analyser viser at kornet heller ikke har reelle kvalitetsproblemer.

Samtidig har Rhinen, en av de viktigste elvene i Europa, betydelig lavere vannstand som følge av varmen. Dette gjør at blant annet korntransport på elva ikke kan gjennomføres som normalt.