Tørken i Europa kan være den verste på 500 år

Fra uttørkede vannmagasiner i Spania til stadig lavere vannstand i elver som Donau, Rhinen og Po fører den langvarige tørken i Europa til problemer for landbruket, restriksjoner på bruken av vann, omfattende skogbranner, problemer for elvetransport og den sikre død for fisk og fugler.

Det har ikke vært nedbør av betydning i to måneder i de vestlige og sørlige delene av Europa og Sentral-Europa, fra Polen til Portugal. I England, der det normalt er nok av regnvær, er sommeren den varmeste og tørreste i manns minne, og det er erklært tørke i sør og vest.

Skjer fortere enn ventet

Og det er ingen utsikter til at tørken skal gå over. Ekspertene, blant annet ved EU-kommisjonens forskningssenter EC-JRC, har uttalt at den kan være den mest ekstreme på 500 år.

De aller fleste forskere er ikke lenger i tvil om at den ustoppelige rekken med hetebølger og den langvarige tørken delvis skyldes klimaendringene som nå skjer fortere enn mange hadde ventet.

Klimaendringene forverrer forholdene siden høyere temperaturer fører til kraftigere fordampning, tørste planter trekker til seg mer fuktighet, og mindre snø om vinteren fører til mindre vann til vanning i landbruket og i hager.

Og det er ikke bare Europa som rammes av nedbørsmangel. Også Øst-Afrika, det vestlige USA og det nordlige Mexico sliter for tiden med omfattende tørke. Afrikas Horn er på randen av en sultkrise etter at fire regnsesonger på rad er uteblitt.

Kan berøre halve kontinentet

EU-kommisjonens forskningssenter EC-JRC advarte denne uka om at tørken er i ferd med å bli verre og etter hvert kan berøre 47 prosent av det europeiske kontinentet.

Andrea Toreti, som er sjefforsker ved Det europeiske tørkeobservatoriet, sier at en tørke i 2018 var så ekstrem at det ikke hadde vært noe lignende på 500 år. Men det som skjer nå, ser ut til å være verre.

De neste tre månedene vil det være svært høy risiko for tørre forhold i hele Vest- og Sentral-Europa, samt i Storbritannia, sier Toreti.

– Har bygd seg opp

De nåværende forholdene skyldes lange perioder med tørt vær som har sin opprinnelse i endrede globale værsystemer, sier meteorologen Peter Hoffmann ved Potsdam-instituttet for klimaforskning ved Berlin.

– Det er om sommeren vi merker det mest. Men det har bygd seg opp gjennom hele året, sier han.

Klimaendringene har redusert temperaturforskjellene mellom regionene, og det har svekket kreftene som driver den såkalte jetstrømmen, som normalt fører vått vær fra Atlanterhavet inn over Europa.

Må bruke vinterfôret

Tørken har rammet Storbritannia hardt. Der har ikke juli vært tørrere siden 1935, ifølge meteorologene. Mangelen på nedbør har ført til rekordlav vannstand i vannmagasiner, elver og grunnvannet.

Det er lagt ned forbud mot vanning av plener i store deler av landet, og nå står også London for tur.

Britiske bønder har gått tom for vann til vanning og må bruke av vinterfôret til dyrene på grunn av mangelen på ferskt gress. Underjordiske elver tørker inn og setter både fisk og fugleliv i fare.