Torill Renaa fikk Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris

Det var mange hyllende ord da årets Torill Renaa fikk overrekt Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris.

Renaa berømmes for sitt store engasjement til servitørfaget, og hvordan hun har satt, og setter, yrkets fagkunnskap inn i en helhetlig ramme, skriver Matmerk i en prssemelding.

– Den jobben du gjør er så viktig. Den er viktig for bøndene som produserer, for ungdommen som skal lære å foredle maten, enten de er kokker eller servitører. Den er også viktig for meg, som skal handle maten, slik at jeg får en hel matopplevelse, sa mat- og landbruksminister, Olaug Bollestad, da hun overleverte prisen.

– Ta fagbrev!

Prisvinneren er både stolt og ydmyk. Torill Renaa vil bruke prisen som nok et bevis på hvilke muligheter det ligger i fagene innenfor restaurantyrket.

– Jeg er servitør. Det er en god yrkesvei, er Torill Renaas sterke oppfordring.

Hun har mange hatter, og mange titler; alt fra restauranteier til sirkusprinsesse, men det er servitør hun er.

– Det er veldig viktig at man har referansepersoner, ikke minst en slik pris som har status og ettertraktet, slik at de som skal velge seg en yrkesvei ser at servitør er et attraktiv yrke, sier vinneren, og trekker også frem fagyrker som kokk, pølsemaker, fiskehandler og kjøttskjærer.

Åpnet sirkus i Stavanger

Torill Renaa sjonglerer mellom de forskjellige restaurantkonseptene hun har bygget opp sammen med sin mann, Sven Erik Renaa.

Senest i november åpnet ekteparet Sirkus Renaa i Stavanger.

– Jeg har et hardt og stressfullt liv, men jeg har et spennende liv, og jeg vil aldri bytte det ut. Jeg er veldig rik, rik på folk. Rik på det å ha en misjon, fordi jeg tror på det vi gjør. Om jeg bare kan få økt en persons bevissthet rundt god mat, gode råvarer, på det at det er bedre folkehelse i bedre mat, ja da har jeg lykkes, sier prisvinneren.

Renaa hylles av matkulturprisens fagjury:

– Vinneren tar samfunnsansvar ved å motivere og følge opp unge lærlinger, både servitør- og kokkelærlinger, til å bli dedikerte ambassadører for sunn norsk mat og drikke, skriver juryen.

– Kvinnelig banebryter

Til årets vinner av Matkulturprisen har juryen ønsket å hedre en samfunnsengasjert matformidler. Etter en åpen nominasjonsprosess hadde prisens fagjury valgt ut fire kandidater fra 47 foreslåtte.

– Vinneren er en kvinnelig banebryter i Ingrids ånd, sier Nina Sundqvist, administrerende direktør i Matmerk og medlem av prisens fagjury.