Tor Jacob Solberg valgt til ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Tor Jacob Solberg (40) er ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS). Det ble klart under NBS sitt landsmøte i dag. Han tar over etter Kjersti Hoff. Hoff gjorde det klart i sommer at hun ikke tok gjenvalg.

Solberg ble enstemmig valgt og mottatt som ny leder med stående applaus, skriver NSB i en pressemelding.

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal lede kampen for rettferd for bonden og vil ha avgjørende betydning for norsk matforsynings framtid. Vi skal vokse som organisasjon og jeg er lykkelig over å få denne muligheten, sier Solberg.

Solberg driver med økologisk melkeproduksjon og korn i Skiptvet, Østfold. Han har tidligere vært tillitsvalgt i Nortura, Felleskjøpet og Bondelaget. I 2021 var han med på å starte Bondeopprøret.

Vigdenes og Figved som nestledere

Med seg på laget får Solberg politisk nestleder Vegard Vigdenes og organisatorisk nestleder Margrethe Figved, og styremedlemmer Inge Aukan og Margit Fausko (1 år). Ann Guro Hansen er ny ordfører.

Hanne Bjerkvik er valgt som varaordfører, etter hun ble foreslått som benkeforslag. Valgnemndas innstilling var Per Helge Lindholt.

Kamp om varaplassene

Det ble kamp om flere varaplasser til styret. Eldar Melbøe Kyllesø ble forslått som kandidat til varaplassen, mot valgnemndas innstilling Ståle Støen. Støen gikk av med seieren.

Runa Tunheim og Eldar Melbøe Kyllesø ble valgt inn til henholdsvis 2. og 3. vara.

Inger-Lise Sveum Aasbekken ble foreslått som 4. vara av valgnemndas innstilling. Irene Dalland ble fremmet som benkeforslag. Inger-Lise Sveum Aasbekken gikk av med seieren.