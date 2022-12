Tønsberg-selskap med gigantsatsing på biodrivstoff

Biozin Holding AS er nå lokalisert i Tønsberg, etter å ha flyttet hit fra Sandefjord i fjor sommer.

– Biozin Holding AS får 507 millioner kroner i støtte av Enova for å produsere avansert, bærekraftig biodrivstoff, melder Enova i en pressemelding

Biodrivstoffet skal produseres av skogsråstoff og sidestrømmer fra sagbruksindustrien. Anlegget i Åmli blir verdens første fullskalademonstrasjon av den såkalte IH2-teknologien. Anlegget planlegges å være i drift i 2027.

Dette tilskuddet skal komme i tillegg til støtten fra EU's innovasjonsfond på 75 millioner Euro, om lag 750 millioner kroner, som ble annonsert i sommer.

– Avgjørende tilskudd

– Tilskuddene er avgjørende i arbeidet med å realisere planlagte fabrikken i Åmli i Agder. Når fabrikken er ferdigstilt vil den omdanne restprodukter og lavverdivirke fra skogen og restprodukter fra sagbruksindustrien til avansert biodrivstoff, som kan benyttes til luftfart, samt land og sjøbaserttransport, skriver Biozin.

I løpet av de første ti driftsårene forventes fabrikken å gi totale miljøbesparelser på minst 2.57 millioner tonn CO2 ekvivalenter.

Forventet totalkostnad for prosjektet er på mer enn 10 milliarder kroner. Oppstart av produksjon er forventet mellom 2026 og 2028 og er betinget en positiv investeringsbeslutning.

– Et verdifullt bidrag

– Vi er stolte og takknemlige over å motta denne støtten, som vil gi et verdifullt bidrag til prosjektet, sier Thomas Skadal, CEO i Biozin Holding AS.

Gjennom godt samarbeid har teamet bak søknaden klart å få fram prosjektets styrker og betydelige klimafordeler

– Enovas tildeling understreker dette og betydningen av teknologien vi skal benytte, sier Skadal videre.

Biozin Holding AS ble stiftet for å produsere fornybart drivstoff basert på råstoff fra norske sagbruk- og skogbruksrester. Forberedelser på industritomten i Åmli er påbegynt.

Biozin Holding AS er et norsk selskap eid av Biozin AS, et heleid datterselskap av Bergene Holm AS i Larvik.