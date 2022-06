To produksjonsområder for fiskeoppdrett får rødt lys

Åtte av landets 13 produksjonsområder for laks- og ørretoppdrett får grønt lys og kan øke produksjonen. To områder regnes som røde og må minke produksjonen.

– Lusepåvirkningen er fremdeles størst på Vestlandet, og her må næringen ta grep for å sørge for at påvirkningen ikke bare reduseres som følge av nedtrekk, men også gjennom driftsforbedringer, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

De åtte grønne områdene får øke produksjonen med inntil 6 prosent, mens de to røde områdene må redusere kapasiteten med 6 prosent.

De røde områdene er produksjonsområde 3 Karmøy til Sotra, og produksjonsområde 4 Nordhordland til Stad. Også i 2020 ble produksjonsområde 4 pålagt å minke produksjonskapasiteten.

25 oppdrettsbedrifter i dette området gikk til søksmål mot Nærings- og fiskeridepartementet etter den forrige vurderingen. De tapte nylig i Sunnfjord tingrett. Oppdretterne gikk til sak fordi de mente at departementet ikke hadde faglig grunnlag for sin beslutning. (NTB)