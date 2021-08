Far og sønn døde etter mulig okseangrep

To menn har omkommet etter ei ulykke på et beiteområde i Sykkylven. Politiet mistenker at de har blitt drept av okser.

Under en pressekonferanse mandag ettermiddag frigjorde politiet navnet på de to som omkom. De skal være far og sønn.

– Desse er Odd Kåre Fet (78) og Ole Andrè Ramstad Fet (52), sa seksjonsleder ved Sykkylven lensmannskontor, Tony Gjerde under orienteringen. Begge var bosatt i Sykkylven kommune, skriver NRK.

Skulle flytte dyr

Politiet kan foreløpig ikke si sikkert hva det er som har skjedd, men ifølge Gjerde var det okser på beiteområdet der de to ble funnet.

– Ifølge familien skal de to ha vært ute for å flytte dyr mellom beiter. Vi har så langt ingen detaljer om hvordan ulykken kan ha skjedd, sier seksjonslederen til NRK.

Politet mistenker at oksene kan ha angrepet far og sønn under arbeidet.

– Djupt tragisk

Sykkylven er ein kommune på Rånahalvøya omkransa av Hjørundfjorden og Storfjorden i Møre og Romsdal. Leiar i Sykkylven Bondelag, Peder Vik Stave, har vanskeleg for å forstå det som har skjedd.

– Det er ei djupt tragisk sak, og vanskeleg å ta inn over seg. Lokallaget har stilt seg til disposisjon for famillien og kriseleiinga i kommunen, dersom det skulle vere behov for hjelp til dyra eller andre ting. Det skulle berre mangle, vi kjenner denne ulukka godt på kroppen, seier Stave.