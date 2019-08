To av tre ungdommer mener Norge bør være selvforsynt med mat

61 prosent mellom 18 og 29 år, svarer at de synes det er «viktig» eller «svært viktig» at Norge er selvforsynt med landbruksprodukter. Det kommer frem i en spørreundersøkelse som er gjort i forbindelse med kåringen av «Årets unge bonde 2019».

-Det er gledelig at så mange ungdommer er opptatt av å ha tilgang til norsk mat av god kvalitet. Det er viktig for legitimiteten til norsk landbruk og for å rekruttere flere unge bønder, sier landbruks- og matminister, Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding fra Landbruketnxt, som står bak kåringen.

«Årets unge bonde» arrangeres i år for tiende gang og er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald´s og Felleskjøpet. Juryen ledes i år av Bollestad.

Ser etter unge bønder som kan inspirere

Annonse

For å kunne vinne må bonden være matprodusent, under 35 år, og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk.

Alle kan nominere sine kandidater innen 24. august, og juryen vil deretter vurdere hvilke bønder som vil går videre til semifinalen. I semifinalen stemmer folket frem sine favoritter, og de fem med flest stemmer går videre til finalen der fagjuryen kårer «Årets unge bonde 2019».

I tillegg til Bollestad, består årets jury av Olav Høyheim Einan (vinner av Årets unge bonde 2018), Tiril Sjåstad Christiansen (freestylekjører og «Farmen kjendis»-programleder), Anne Jødahl Skuterud, (styreleder i Felleskjøpet Agri), Hilde Øverby (leder for kvalitet og bærekraft i McDonald's Norge) og Inger Johanne Brandsrud (leder i Norges Bygdeungdomslag).